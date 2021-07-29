Оцепили четыре квартала: Батайске на улице Заводской горели два дома

На место возгорания работают экстренные службы Фото: соцсети

В частном секторе Батайска загорелись два дома. Пожарные уже работают на месте возгорания. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Сначала загорелся частный двухэтажный дом. Вскоре пламя перешло и на соседнее здание. Пожар затронул кровлю. Оцеплено четыре квартала, - сообщает источник.

По предварительным данным в 15:17 в Батайске на улице Заводской загорелся частный двухэтажный дом. Вскоре огонь перешел и на соседнее жилище. Площадь возгорания составила 240 квадратных метров.

На месте работало четыре единицы пожарной техники и 12 человек. Одна из машин какое-то время простаивала, так как не было воды. Из-за удаленности источников наружного противопожарного водоснабжения был организован подвоз воды от других.

В 18:54 пожар удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

На данный момент оцеплено четыре квартала. Дорога в районе возгорания временно перекрыта.

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