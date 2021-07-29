Ростовская область выделила на снос ветхих домов более 26 миллионов рублей

На снос ветхих домов в Новошахтинске выделено 26 миллионов рублей Фото: сайт правительства Ростовской области

На снос ветхих домов в Новошахтинске область выделила из более 26 миллионов. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Из резервного фонда Ростовской области выделены деньги на снос 24 ветхих многоквартирных домов в Новошахтинске. Еще 2,7 миллиона добавят из бюджета города, - уточняется в источнике.

Будут снесены непригодные для проживания многоквартирные дома. Власти города уже успели расселить многоэтажки по улицам Рабоче-Крестьянской, Нахимова, Батурина, Волна Революции, Молодогвардейцев, Кузнецкой, Киевской и Карла Маркса.

Уже не первый раз область выделяет деньги на снос домов в Новошахтинске. Ранее на город уже было выделено около 33 миллиона на снов других 26 аварийных домов и зданий.