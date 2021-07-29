В Ростовской области вынесен приговор последователям запрещенной в России религиозной организации

Несмотря на запрет, сектанты продолжали религиозную деятельность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области суд вынес приговор трем последователям запрещенной в России религиозной организации, признанной экстремистской и запрещенной в России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Суд в Ростовской области приговорил последователей запрещенной религиозной организации к шести годам лишения свободы, - говорится в источнике.

В ходе суда последователи запрещенной организации отказывались признавать свою вину и не считали свою деятельность экстремистской.

Кроме лишения свободы на шесть лет им запретили заниматься общественной деятельностью сроком на пять лет.

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