62 дороги отремонтировано в Ростовской области

Для ремонта дорог в области выделено 7,5 миллиарда рублей Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области в рамках нацпроекта отремонтировано 62 дороги и еще 161 приводится в нормативное состояние. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- На сегодняшний день в нормативное состояние приведены 62 объекта. Подрядные организации намерены завершить оставшийся объем работ в установленные сроки. Для всех участников дорожного движения каждый участок, включенный в программу-2021, имеет высокую социальную значимость, - отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. - Наша задача – своевременно обновить как местную улично-дорожную сеть городских агломераций, так и дороги регионального значения.

Для ремонта дорог в области выделено 7,5 миллиарда рублей, в том числе и из федерального бюджета - 2,1 миллиарда.

На данный момент пока выполнено 62% от плана. Произведена укладка на площади 2,2 миллиона квадратных метров. Всего необходимо уложить верхние слои дорожной одежды на площади 3,6 миллиона квадратных метров.

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