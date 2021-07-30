30 и 31 июля в Ростовской области ожидаются дожди и шквалистый ветер

Прогнозируют дожди и грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 30 июля, и в течение суток 31 июля местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными в непогоду. Лучше переждать стихию дома или в любом другом укрытии, чем находиться в это время на улице. Нельзя стоять или парковать свои авто под деревьями, рядом с линиями электропередач, рекламными щитами и другими слабоукрепленными конструкциями.

При любых ЧП нужно звонить по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

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