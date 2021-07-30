Алексей Логвиненко: «Ростов отчасти справился с сильным дождем»

Дождь был сильнее, чем в прошлом году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростов отчасти справился с сильным дождем, который прошел накануне. Такое заявление в эфире телеканала «Дон 24» сделал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Действительно, дождь был сильный. И, можно сказать, что он был гораздо сильнее, чем в прошлом году. Справился ли город? Я считаю, что город отчасти справился. Обратите внимание, у нас практически не было затопленных автомобилей. В прошлом году, пересмотрев эту ситуацию, мы пошли другим путем - взяли и перекрыли улицу Малиновского в момент собирания воды. Через час воды уже не было, - рассказал сити-менеджер.

Ливень прошел в Ростове вечером 22 июля. Тогда он затопил сразу несколько улиц, они превратились в мини-реки. Вода добралась даже в одну из маршруток. Также во время удара стихии на два авто рухнула бетонная стена, от влаги пострадала и аварийная постройка на Социалистической.

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