Вернется сильная жара: с 1 по 3 августа в Ростовской области обещают до +41

В такую погоду нельзя долго находиться под прямыми солнечными лучами
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во второй половине дня 1 августа, а также 2 и 3 августа в Ростовской области ожидается до +40, +41 градуса. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение. Информацию со ссылкой на Ростгидромет распространило региональное управление МЧС.
В такую погоду нельзя долго находиться под прямыми солнечными лучами, нужно искать тень. Не следует забывать о головных уборах. Чтобы помочь организму справиться с африканским зноем, рекомендуют как можно чаще пить обычную воду. Употреблять алкогольные напитки в жару опасно для жизни.
Ранее спасатели сообщили о возможных ливнях, грозах и шквалистом ветре сегодня и завтра, то есть 30 и 31 июля.
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