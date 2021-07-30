Вернется сильная жара: с 1 по 3 августа в Ростовской области обещают до +41

В такую погоду нельзя долго находиться под прямыми солнечными лучами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во второй половине дня 1 августа, а также 2 и 3 августа в Ростовской области ожидается до +40, +41 градуса. Из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение. Информацию со ссылкой на Ростгидромет распространило региональное управление МЧС.

В такую погоду нельзя долго находиться под прямыми солнечными лучами, нужно искать тень. Не следует забывать о головных уборах. Чтобы помочь организму справиться с африканским зноем, рекомендуют как можно чаще пить обычную воду. Употреблять алкогольные напитки в жару опасно для жизни.

Ранее спасатели сообщили о возможных ливнях, грозах и шквалистом ветре сегодня и завтра, то есть 30 и 31 июля.

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