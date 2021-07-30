В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 418 случаев COVID-19

Лечение в стационарах получают 3535 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 418 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2601. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 52 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 166. На втором месте находится Азовский район, там 16 заболевших, в Аксайском районе - 13, в Красносулинском - 12, в Каменске-Шахтинском - 11, в Сальском районе - 10.

По 9 случаев выявили в городе Гуково, Новошахтинске и Зерноградском районах, в Батайске - 8. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки подтвердили в Волгодонске, Донецке, Милютинском и Песчанокопском районах.

Среди новых заболевших 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% - от 46 до 65 лет, 15,1% - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 7,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 3535 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 284.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Это 18 женщин 56, 59, 62, 68, 70, 72, 75, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89 лет, а также 9 мужчин 60, 63, 66, 71, 72, 75, 81, 86 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5167 человек.

Ранее власти сообщили, что в регион поступило более 1 миллиона доз вакцины от COVID-19. Больше всего завезли «Спутника V».

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