В Ростовской области к утру 30 июля умерли еще 27 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах получают 3535 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 27 умерших с COVID-19. Информацию об этом сегодня, 30 июля, опубликовали власти региона.

- Не смогли спасти 18 женщин 56, 59, 62, 68, 70, 72, 75, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89 лет, а также 9 мужчин 60, 63, 66, 71, 72, 75, 81, 86 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5167 человек, - говорится в сообщении.

При этом лечение в стационарах получают 3535 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 284. Кроме того, за сутки на Дону заболели еще 418 человек.

Вчера, 29 июля, сообщили о гибели молодого мужчины, который болел коронавирусом. Он был одним из 28 пациентов, которых внесли в реестр скончавшихся за сутки.

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