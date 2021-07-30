Василий Голубев озвучил прогноз на урожай зерна этого года

Комбайнерам на полях предстоит много работы. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил надежду на то, что урожай зерна этого года превысит показатели предыдущего. Слова главы региона приводят в Управлении информационной политики правительства региона.

- Валовой сбор на Дону ранних зерновых культур уже составил более 10 млн тонн. Есть уверенность, что урожай этого года будет больше прошлогоднего, - заметил глава региона.

На сегодня убрано более 80% полей. Это почти 2,8 млн гектаров земли. Средняя урожайность составила 36,9 центнеров с гектара — в 2020 году она была ниже на 2,5 центнера.

В этом году аграриям Ростовской области предстоит убрать более 3,3 млн га ранних зерновых и зернобобовых культур. Уже обмолочено почти 2,8 млн га.

Напомним, качество донского зерна будут оценивать в мобильных лабораториях

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