В Новочеркасске заключенный поднял руку на надзирателя

В Новочеркасске заключенный, отбывающий наказание в исправительном учреждении, не пускал сотрудников тюрьмы в свою камеру и поднял руку на надзирателя. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области.

Инцидент произошел во время утреннего обхода. 35-летний мужчина подговорил других заключенных не впускать в жилую секцию сотрудников учреждения. Не подчинившись законным требованиям впустить надзирателей, он ударил одного из сотрудников тюрьмы по голове.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

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