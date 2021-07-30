В Ростове на Сельмаше откроют экспозицию с динозаврами

Тематическую выставку уже готовят к презентации. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове в парке имени Островского откроют экспозицию с динозаврами. Организаторы надеются, что площадка вызовет интерес у детей и взрослых, сообщает сайт городской администрации.

Тематическую выставку уже готовят к презентации. В том числе посетители смогут увидеть анимированные фигуры динозавров, которые имитируют движения и издают различные звуки.

- Кроме того, любителям древностей покажут окаменелости и макеты яиц доисторических гигантов, - добавили в администрации Ростова.

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