17 осужденных попросили о помиловании в Ростовской области

Помиловать могут, но далеко не каждого Фото: Дмитрий Ахмадуллин

17 осужденных обратились в комиссию Ростовской области по вопросам помилования в надежде выйти из тюрьмы досрочно. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.

Всего комиссией по вопросам помилования за последние полгода было рассмотрено 56 ходатайств. Практически все они поступили от осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Часть преступлений была связана с незаконным оборотом наркотиков. Треть ходатайствующих при этом были женщинами.

Перед принятием решения о помиловании либо отклонении прошения комиссия подробно изучила личность каждого обратившегося. Для более полной картины общалась с родственниками осужденных и их соседями. Не осталось без внимания также мнение потерпевших и тот ущерб, который они понесли по вине осужденных.

В результате все 17 обращений комиссия рекомендовала отклонить. Однако окончательное решение остается за губернатором области.

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