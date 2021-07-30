Жительнице Таганрога повысили пенсию после вмешательства прокуратуры

Пенсионерка просила включить в ее стаж неучтенные периоды работы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жительнице Таганрога повысили пенсию только после вмешательства прокуратуры. В пресс-службе ведомства сегодня, 30 июля, рассказали детали этой истории.
Так, сначала пенсионерка обратилась в местный отдел ПФР и попросила включить в ее стаж неучтенные периоды работы. После этого женщине должны были увеличить пенсию. Она умоляла это сделать, но получила отказ «по формальным, не соответствующим закону основаниям».
Тогда жительница приморского города решила пойти в прокуратуру. Там сразу же заинтересовались делом. Все проверили и подали иск в суд, который в сстал на сторону пострадавшей.
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