Жители Ростовской области могут проголосовать дистанционно

Дистанционное голосование станет доступным в Ростовской области Фото: Андрей АБРАМОВ

Со 2 августа по 13 сентября избиратели Ростовской области смогут подать заявление о том, что хотят проголосовать дистанционно, через портал Госуслуг. Об этом сообщили в донском избиркоме.

Избирателем подается одно заявление по всем выборам, на которых он имеет право проголосовать. После подачи такого заявления приходить на участок по месту жительства в день голосования уже не понадобится. До полуночи 13 сентября ростовчане смогут не только подать само заявление, но и передумать и отозвать ранее поданное заявление о дистанционном голосовании.

Ростовская область вошла в число семи регионов России, где будет применено дистанционное электронное голосование.

Кроме того, со 2 августа начинается прием заявлений в сервисе «Мобильный избиратель». Гражданам, подавшим такое заявление, в день голосования будет предоставлена возможность заполнить бюллетень не по месту регистрации, а по месту нахождения. Так что поездка к родственникам или командировка не станет препятствием к тому, чтобы сделать свой выбор.

Для тех, кто хочет попасть в список избирателей по месту нахождения, существует три способа это сделать: через портал Госуслуг, в любом из офисов МФЦ Ростовской области, либо посредством подачи заявления в территориальные избирательные комиссии. Комиссии работают каждый день с 10.00 до 14.00.

После 8 сентября эту возможность предоставят также все участковые избирательные комиссии. Их график работы с 15.00 до 19.00 – в будние дни, с 10.00 до 14.00 – в выходные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы 2021: Что происходит с рейтингами партий

Эксперты рассказали, кто и как готовится к выборам в Госдуму (подробнее)