В Краснодарском крае ищут двух подростков

О подростках ничего не известно с прошлой субботы Фото: группа поисковиков в соцсети
В Краснодарском крае уже неделю разыскивают двух школьников. О 15-летнем Максиме Алексеевиче Павлюке и 16-летнем Леониде Ивановиче Шалунове пока ничего не известно. Об этом сообщает поисковой отряд “ЛизаАлерт Юг”.
- Есть вероятность, что пропавшие находятся в соседнем городе или районе, - уточняется в сообщении.
Особые приметы Максима Павлюка: среднее телосложение, бритый под ноль, глаза карие, на голове пятно от ожога.
На Максиме была желтая футболка, темный спортивный костюм и черные шлепанцы.
Особые приметы Леонида Шалунова: среднее телосложение, волосы русые, глаза серые.
На Леониде была темная спортивная кофта, темные спортивные штаны, серые кроссовки, с сбой серый рюкзак.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьников, просят связаться с поисковым отрядом по номеру, указанному ниже.
АЛЛО!
Если вы что-либо знаете о местоположении Вере Германовне Родиной, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112
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