В Ростове в день открытия мост на Малиновского встал в восьмибалльной пробке

Мост на Малиновского открыли сегодня утром в 6:30 Фото: группа "Это Ростов!" ВКонтакте.

“Яндекс.Карты” днем показывали, что машины стояли на въезде рядом с гипермаркетом. К вечеру показатель загруженности на мосту достиг семи баллов.

- Простоял в пробке часа два на кольце Доватора-Малиновского, - написал комментарий один из водителей в Инстаграме.

Кроме того, за день на мосту успело произойти несколько аварий, что усугубило ситуацию еще больше.

Кстати, сейчас по мосту разрешено ездить только легковым автомобилям, но некоторые горожане говорят, что иногда по мосту проезжают большегрузы.

Напомним, что мост на Малиновского открыли сегодня утром в 6:30.

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