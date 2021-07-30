Как провести выходные в Ростовской области в августе 2021 года: выставки, спектакли и концерты

Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Ростове. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как провести выходные в Ростовской области в августе 2021 года — подборка «КП-Ростов». Собрали всю информацию о мероприятиях, которые будут проводиться в этом месяце.

Сразу несколько экспозиций проводит Ростовский областной музей краеведения. Ростовчане и гости города могут посетить выставку «Магия украшений. От эпохи бронзы до средних веков» и узнать, какие предметы радовали женщин в разные эпохи. Работает также экспозиция «Старый Ростов», на которой представлены самые интересные фотографии и документы об истории города.

В Ростовской областном музее изобразительных искусств до 27 августа будет работать выставка «Лето звездное, будь со мной всегда». На экспозиции представлены работы 30 художников: мастеров живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и фотографии. До 3 августа можно посетить экспозицию «От Яранска до Юга России» — совместного проекта Ростовского областного музея изобразительных искусств, Российской академии художеств и ДГТУ. Посетители смогут увидеть работы художников, которые они совместно создавали с 6 по 20 июля в городе Дивноморское.

Как провести выходные в Ростовской области тем, кто не любит музеи и выставки? К сожалению, выбор мероприятий в августе небольшой. Музыкальный театр и театр драмы имени Горького готовятся к новому сезону, который начнется в сентябре. А традиционные летние концерты на крыше «Астор Плазы» отменены.

В ближайшие выходные ростовчане еще успеют попасть на постановку частного «Театра в кубе». Спектакль-концерт «Люди голову теряют» пройдет 31 июля в 20.00.

Кроме того, в августе в клубе «Embargo» планируются два концерта известного ростовского рэпера Басты.