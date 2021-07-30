Минпромторг начал проверку на химкомбинате в Ростовской области

После случившегося один человек погиб и семь пострадали Фото: группа ВК "Ростов Главный"
Комиссия Минпромторга после пожара на комбинате в Каменске-Шахтинском инициировала проверку. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.
- Предприятие в ближайшее время прокомментирует ситуацию, которая там произошла, - заявил заместитель губернатора области Игорь Сорокин.
Как уточняется в сообщении, технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождение людей в цеху.
После случившегося пострадали семь человек: сначала их привезли в ЦГБ Каменска-Шахтинского, а потом отправили в Ростов. Одного человека спасти не удалось.
По неофициальным данным, среди пострадавших пять мужчин и две женщины в возрасте от 31 года до 55 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
При пожаре на химкомбинате в Ростовской области погиб один человек
Еще 7 человек получили ожоги (подробнее)