Минпромторг начал проверку на химкомбинате в Ростовской области

После случившегося один человек погиб и семь пострадали Фото: группа ВК "Ростов Главный"

Комиссия Минпромторга после пожара на комбинате в Каменске-Шахтинском инициировала проверку. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

- Предприятие в ближайшее время прокомментирует ситуацию, которая там произошла, - заявил заместитель губернатора области Игорь Сорокин.

Как уточняется в сообщении, технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождение людей в цеху.

После случившегося пострадали семь человек: сначала их привезли в ЦГБ Каменска-Шахтинского, а потом отправили в Ростов. Одного человека спасти не удалось.

По неофициальным данным, среди пострадавших пять мужчин и две женщины в возрасте от 31 года до 55 лет.

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