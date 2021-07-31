Аномальная жара вновь вернется в Ростовскую область

В начале августа температура поднимется до +41 Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории области во второй половине дня 1, 2 и 3 августа ожидается сильная жара +40 и +41. Об этом предупреждает региональное МЧС.

- По данным Ростгидромета, в период с 31 июля по 2 августа местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, - уточняется в сообщении.

Пятый класс пожароопасности сохранится в северо-западных районах области: Кашарский, Миллеровский и Тарасовский. А также в северо-восточных - Белокалитвинском районе, Советском и Боковском.

Четвертый класс пожароопасности сохранится на остальной территории Ростовской области.

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