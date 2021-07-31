Глава Ростова-на-Дону рассказал о способах борьбы с нерентабельными автобусами

Названо три способа налаживания маршрутов в вечернее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопросы с общественным транспортом будут решаться постепенно и комплексным подходом. Об этом сообщил Логвиненко в эфире передачи “Ростов - город на Дону!”.

- Сегодня в городе действует 13 транспортных компаний. Из них две муниципальные. Одна занимается перевозками автобусов, другая - троллейбусов и трамваев. 11 компаний - частные перевозчики. Это бизнес, который владеет автобусами. Доля муниципальной транспортной компании, которая перевозит автобусы, составляет 37%, - уточнил глава города.

У властей есть три варианта решения проблемы с нерентабельными маршрутами.

Первый способ заключается в их присоединении к муниципальной транспортной компании. Второй вариант - разыгрывая рентабельные маршруты, сразу присоединять к ним и нерентабельные. Таким образом перевозчик будет понимать, что если он не будет оказывать качественные услуги на нерентабельном маршруте, то лишится и того, на котором он зарабатывает.

Еще одним способом решения данной проблемы может стать гарантированная плата перевозчику не за количество пассажиров, а за пройденный километраж. И независимо от количества человек в автобусе перевозчик будет работать. Такой метод успешно практикуется в других городах.

Но переход на такую систему ударит на бюджет города. По словам Логвиненко, переход будут осуществлять не сразу, а постепенно, применяя комплексный подход.