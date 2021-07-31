Ростовская область активно вносит предложения в «Народную программу» «Единой России». Фото: пресс-служба регионального отделения "ЕР"

В Ростовской области продолжается сбор предложений в «Народную программу «Единой России». По активности донской регион занимает первое место в стране.

Приглашая дончан к участию в сборе предложений, секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что прямой диалог позволяет увидеть наиболее актуальные темы, волнующие как большинство жителей, так и конкретного человека, и понять, какие необходимы меры для их решения.

«Итогом должна стать выработка основных направлений развития, определяющих качество жизни людей в стране, донском регионе, каждом городе и поселении», - подчеркнул Александр Ищенко.

Предложения разнообразные по темам и охватывают сферы от благоустройства до культуры. Одна из инициатив касается создания молодежных центров в сельских территориях. Также к теме села относится идея защиты сельхозпроизводителей от контрафактной продукции. Выдвинуты несколько нововведений в сфере образования: развивать сеть спортивных школ, повышать цифровую грамотность учащихся, расширять возможности групп продленного дня.

Большой блок в предложениях жителей Дона посвящен теме здравоохранения. Отметим, о медицине шла речь и на прошедшей накануне федеральной Стратегической сессии «Единой России», где от донского региона выступила главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова. Она рассказала об идее создания межрегиональных центров специализированной медпомощи детям.

«На базе областных детских больниц можно создать межрегиональный центр и это приблизит высокотехнологичную помощь населению», - подчеркнула Светлана Пискунова.

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU.