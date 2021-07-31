«Брюнетка с каре»: «Мисс Россия» удивила поклонников короткой стрижкой

Алина Санько показала подписчикам новую картину. Фото: instagram.com/ms.alinasanko/

«Мисс Россия 2019» Алина Санько продемонстрировала поклонникам новую прическу. Красавица с длинными светлыми волосами показала примерила неожиданный образ — брюнетки с каре.

Девушка не раз рассказывала о своей страсти к творчеству. Вот и на этот раз она сфотографировалась со своей новой картиной, на которой изображен кот Леопольд.

Однако подписчиков больше привлек внешний вид девушки, а не ее работа. Алину не узнать — на фото она с короткими темными волосами. Некоторые расстроились, что девушка сменила образ нежной блондинки на более скромный и строгий. Однако многие посчитали, что самая красивая девушка страны прекрасна с любой прической. Барби», «разная, но одинаково восхитительная», «Какой интересный стиль» — написали комментаторы под постом.

Однако были и те, кто вообще не поверил в смену имиджа. Внимательные подписчики посчитали, что девушка просто примерила парик.