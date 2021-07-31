В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло на 426

40 зараженных находятся в тяжелом состоянии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области зарегистрировали еще 426 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 109 626.

Новые случаи инфицирования за сутки выявили в 53 городах и районах. Лидерам по суточному приросту зараженных оказались Ростов-на-Дону — 164, Азовский район — 13 и Батайск — 11.

Лечение в стационарах проходят 3 614 пациентов. Состояние 40 из них оценивается как тяжелое — они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Большинство новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет — 42,2%. 32,6% заболевших составляют жители от 46 до 65 лет, 11,3% — пенсионеры от 66 до 79, 4 % — старше 80 лет, 9,9% — дети.

Подтвердились еще 28 случаев смерти от ковида. Выздоровели за сутки 273 пациента.