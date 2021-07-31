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Общество31 июля 2021 13:07

28 человек скончались от коронавируса в Ростовской области

Жертвами ковида стали 17 женщин и 11 мужчин
Михаил СТРИЖЕВ
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За сутки ковидом заразились 426 человек.

За сутки ковидом заразились 426 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области подтвердились 28 случаев смерти от коронавируса. Последние данные о заболеваемости коронавирусом сообщили в областном правительстве.

Жертвами ковида стали 17 женщин в возрасте от 50 лет до 91 года. Скончались 11 мужчин, самому младшему из которых было 37, а старшему — 84 года. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

С начала пандемии число жертв вируса достигло 5 195 человек.

Напомним, за сутки коронавирусом заразились еще 426 жителей Ростовской области. Новые случаи заболевания зарегистрированы в 53 городах и районах донского региона. Общее число инфицированных за все время составило 109 626.

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