Организована рабочая группа по созданию музея Ростова-на-Дону

Первое собрание рабочей группы пройдет в начале месяца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону организовали рабочую группу по размещению музея города в доходном доме Максимова на Московской. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Алексей Логвиненко.

Первое заседание группы пройдет 3 августа. Ее участники обсудят и утвердят техническое задание на проектирование реконструкции дома. Кроме того, до 5 апреля будет определена достоверная сметная стоимость проектирования.

— После получения достоверности сметной стоимости и заключения рабочей группы мы выйдем с предложением к депутатам о выделении на августовском заседании городской Думы средств на проектирование и разработку ПСД, — поделился планами сити-менеджер.

Напомним, доходный дом Максимова так называемый «Дом с ангелами» был построен в конце 19 века. Ему было присвоен статус объекта культурного наследия. Власти предложили сделать в старинном здании музей Ростова-на-Дону.