Аномальная жара в Ростове-на-Дону в августе 2021: когда прогнозируют температурные рекорды

Температура может достигать +40 - 41 градуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномальная жара в Ростове-на-Дону в августе 2021 придет на смену прохладной погоде. Рассказываем, когда температурный рекорд снова будет побит в донской столице.

В Ростовском Гидрометцентре предупредили, температурные рекорды августа ожидаются уже 1, 2 и 3 августа. В эти дни на термометре будет + 40 — 41 градусов. 1 августа осадков не будет, а 2 и 3 августа вечером местами по области пройдут дожди.

После вторника погода снова изменится, а аномальная жара снова сменится сильными осадками. По данным «Гисметео», температура сначала снизится до плюс 33 — 31 градуса. 7 и 8 августа ожидаются сильные дожди, а столбик термометра достигнет плюс 25 градусов.

Ранее мы писали, как влияет аномальная жара на здоровье. По словам врачей, температурные рекорды грозят обострением сердечно-сосудистых заболеваний. В зоне риска оказываются люди с ишемической болезнью сердца и гипертонией.