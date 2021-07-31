В Ростове-на-Дону изменили схему движения двух трамваев

Схемы движения изменились у трамваев № 1 и 4. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 31 июля изменили маршруты трамваев № 1 и № 4. Движение будет проходить по улице Горького, сообщили в администрации.

Причина изменений — аварийные работы на линии тяговой подстанции № 7. До завершения работ трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

Трамвай № 1 с направлением «Главный ж/д вокзал — Госпиталь»:

Госпиталь - улица 26-я Линия - площадь Толстого - улица Закруткина - проспект Театральный - улица М. Горького - проспект Буденновский - улица Станиславского - проспект Сиверса - площадь Привокзальная - Главный ж/д вокзал - площадь Привокзальная - проспект Сиверса - улица Станиславского - проспект Буденновский - улица М. Горького - проспект Театральный - улица Закруткина - площадь Толстого - улица 28-я Линия - улица Ченцова – Госпиталь.

Трамвай № 4 с направлением «Главный ж/д вокзал — Сельмаш»:

Сельмаш - улица 1-й Конной Армии - улица 14-я Линия - улица Ченцова - улица М. Горького - проспект Буденновский - улица Станиславского - проспект Сиверса - площадь Привокзальная - Главный ж/д вокзал - площадь Привокзальная – проспект Сиверса - улица Станиславского - проспект Буденновский - улица М. Горького - улица Ченцова - улица 14-я Линия - улица 1-й Конной Армии - Сельмаш.