На Северном кладбище в Ростове уничтожат 1,4 тысячи деревьев

Большую часть все деревьев, которые хотят вырубить, составляют березы. Фото: Алексей ФОКИН

На Северном кладбище в Ростове-на-Дону планируют вырубить 1 392 дерева. Контракт на выполнение работ «Служба городских кладбищ» опубликовала на портале госзакупок.

735 всех деревьев составляют березы. В списке также — вяз, клен, тополь, каштан, сосна, тополь и другие. Исполнитель должен вырубить деревья, вывезти их и утилизировать.

Начальная стоимость работ — 7 997 539 рублей. Аукцион в электронной форме проведут 6 августа.