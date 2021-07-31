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Общество31 июля 2021 17:39

На Северном кладбище в Ростове уничтожат 1,4 тысячи деревьев

Начальная стоимость работ составит около восьми миллионов рублей
Михаил СТРИЖЕВ
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Большую часть все деревьев, которые хотят вырубить, составляют березы.

Большую часть все деревьев, которые хотят вырубить, составляют березы.

Фото: Алексей ФОКИН

На Северном кладбище в Ростове-на-Дону планируют вырубить 1 392 дерева. Контракт на выполнение работ «Служба городских кладбищ» опубликовала на портале госзакупок.

735 всех деревьев составляют березы. В списке также — вяз, клен, тополь, каштан, сосна, тополь и другие. Исполнитель должен вырубить деревья, вывезти их и утилизировать.

Начальная стоимость работ — 7 997 539 рублей. Аукцион в электронной форме проведут 6 августа.