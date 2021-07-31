Пробки на трассах зарегистрированы в Аксайском районе и Батайске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровые пробки образовались на трассах под Ростовом-на-Дону. Данные о ситуации на дороге публикует «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, пробка начинается от ТЦ «Мегамаг» на пересечении улицы Пойменной и Восточного шоссе. Проезд затруднен по Восточному шоссе в сторону Батайска. Движение по этой полосе становится свободнее только после пересечения с Западным шоссе. По другой полосе Восточного шоссе пробка растянулась от пересечения с улицей Пляжной в Батайске до Западного шоссе.

Пробка на Восточном шоссе. Фото: yandex.ru/maps.

В пробке придется постоять водителям, которые едут по М-4 в сторону «Меги». Транспортный затор растянулся от садового товарищества «Речник» в Аксайском районе до торгового центра. Пробка по двум направлениям движения наблюдается на участке от СНТ до пересечения М-4 с проспектом 40-летия Победы.

Пробка в районе "Меги". Фото: yandex.ru/maps.

По предварительным данным, пробки образовались из-за дорожных работ.