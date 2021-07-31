Побит рекорд по приросту зараженных коронавирусом в Ростовской области

Общее число зараженных с начала пандемии превысило 109,6 тысячи человек. Фото: Иван Макеев

Ростовская область снова побила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки. 31 июля подтвердилось еще 426 случаев заболевания.

По данным сервиса «Коронавирус: статистика», в этом году много новых зараженных регистрировалось зимой. Так, 15 января коронавирус выявили у 398 человек. Постепенно заболеваемость пошла на спад, однако в июле снова начала стремительно расти.

Так, уже 29 июля прирост заболевших превысил показатели зимних месяцев. За сутки коронавирус выявили у 403 человек. А 31 июля был зарегистрирован новый абсолютный рекорд по приросту зараженных с начала года. Ковид подтвердился у 426 жителей.

Общее число зараженных ковидом с начала пандемии на Дону составило 109 626. За сутки от ковида скончались 28 человек, выздоровели 273 пациента.