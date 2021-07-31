Аномальная жара свыше +40 градусов надвигается на Ростовскую область

Сильная жара продержится в Ростовской области три дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильная жара ожидается в Ростове-на-Дону в начале августа. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на ростовский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, 1, 2 и 3 августа температура воздуха может достигать плюс 40 — 41 градус. При этом в подробном прогнозе Гидрометцентра говорится, что 2 и 3 августа в отдельных районах вечером пройдет кратковременный дождь.

Власти предупредили, что из-за жары возрастает риск ландшафтных пожаров. Жителям рекомендуют, не посещать лесные и степные зоны, не выбрасывать непотушенные сигареты и спички. Кроме того, ростовчанам посоветовали не перегружать электросети в помещениях.