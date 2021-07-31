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Звезды31 июля 2021 22:37

«Точеная фигурка»: Викторию Лопыреву в бикини сравнили с куклой Барби

Звезда похвасталась идеальной фигурой
Михаил СТРИЖЕВ
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Модель снова порадовала поклонников откровенным фото. Фото: instagram.com/lopyrevavika.

Модель снова порадовала поклонников откровенным фото. Фото: instagram.com/lopyrevavika.

«Мисс Россия» Виктория Лопырева не перестает радовать поклонников откровенными фотографиями. На этот раз девушка продемонстрировала фигуру в соблазнительном бикини.

Ростовчанка решила устроить «горячую» фотоссесию на фоне моря. Для съемки она надела ярко розовый купальник. Цвет бикини идеально подошел загорелой блондинке. Но внимание поклонников привлек, конечно, не яркий наряд, а фигура Виктория. В который раз она показала, что поддерживает себя в отличной форме.

Подписчики сразу оценили Лопыревой и написали десятки лестных комментариев. Многие сравнили девушку с куклой Барби — настолько идеальной им показалась внешность звезды.

— Виктория, вы — куколка! Фигура всем на зависть! — написала один из подписчиков.

— Точеная фигурка! Барби в розовом, — прокомментировал другой.