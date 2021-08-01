Новости ФК «Ростов» и ФК «Зенит»: что случилось в клубах перед матчем 2-го тура РПЛ

"Ростов" и "Зенит" встретятся на "Ростов Арене" 1 августа в 20.00. Фото: ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» и ФК «Зенит» регулярно появлялись в сети после первых матчей команд. Собрали главное о состоянии игроков, возможных трансферах и других событиях перед матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

ФК «ЗЕНИТ»

В течение недели футбольное сообщество обсуждало возможные трансферы «Зенита». После матча с «Химками» появились слухи, что нападающего Сердара Азмуна хочет подписать немецкий «Байер». Леверкузенский клуб предлагал за Азмуна 18 миллионов евро, однако «Зенит» рассчитывал получить 20. По данным издания Kicker, сделка сорвалась по финансовым причинам.

При этом, по данным портала Goal, сам петербургский клуб проявляет интерес к нападающему «Герты» Матеусу Кунье. Зенитчики якобы готовы отдать за бразильца 25 миллионов евро. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Новости ФК «Зенит» связаны и прошедшим матчем с «Химками». Так, по просьбе департамента судейства, экспертно-судейская комиссия проверила корректность назначения пенальти в ворота «Химок». Комиссия решила, что судья принял правильное решение, поскольку «защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего».

После игры на несколько матчей выбыл полузащитник Магомед Оздоев. В клубе сообщили, что футболист получил растяжение колленого сустава и теперь нуждается в восстановлении.

ФК «РОСТОВ»

Главная новость ФК «Ростов» за последнюю неделю — назначение Валерия Карпина тренером сборной России. Он не отказался от работы с «желто-синими» и теперь будет совмещать две должности. На первой пресс-конференции Карпина в качестве наставника сборной у него спросили, насколько такое совмещение возможно в ситуации «Ростова». Однако этот вопрос тренер пока не комментирует.

Ходят разговоры и о возможных трансферах «Ростова». Так, появилась информация, что к «желто-синим» может присоединиться защитник датского «Брондбю» Андреас Максе. Стоимость игрока эксперты оценивают в два миллиона евро. Однако официальной информации о переходе датчанина так и не появилось.

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