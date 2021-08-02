После матча с «Зенитом» ФК «Ростов» планирует обратиться в Российскую футбольную союза

ФК «Ростов» планируют обратиться в Российскую футбольную союза после матча с «Зенитом» Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Матчем с питерским «Зенитом» ростовский клуб остался недовольным. Желто-синие не согласны с некоторыми эпизодами игры. Тренер Валерий Карпин намерен обратиться по этому вопросу в РФС. Об этом сообщает пресс-служба «Ростова».

- У нас остались вопросы к работе Мешкова. Как будет оправдываться РФС? Мы не согласны с некоторыми эпизодами встречи, в частности, нарушением правил на 29-минуте, вследствие которого был забит мяч в наши ворота, - говорится в сообщении.

Кроме 29-минуты донские спортсмены имеют претензию и к 32-й: момент с не назначенным пенальти на Николае Комличенко.

Напомним, что в матче второго тура Российской Премьер-Лиги, который прошел 1 августа, ростовчане уступили питерцам со счетом 2:4.

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