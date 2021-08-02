Жара в Ростове: До +41 прогреется воздух 2 августа

До +41 прогреется воздух в Ростове-на-Дону 2 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовскую область в начале недели вновь придет жара. Об этом рассказали на сайте ростовского гидрометцентра.

- В регион придет жара. До +40-41 градуса во второй половине дня поднимется температура, - говорят синоптики.

В Ростове днем 2 августа будет облачно, но без осадков. Ожидается юго-восточный и восточный ветер до 5-10 м/секунду. Днем воздух прогреется до +39.

По области ситуация не лучше: днем температура поднимется до +37, а ночью снизится до +25.

В северо-восточных и северо-западных районах области возможна чрезвычайная пожароопасность.