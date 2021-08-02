В начале недели Ростов-на-Дону ждут массовые отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение четырех дней ростовчан ждут массовые отключения света. Об этом сообщают на сайте ростовских электросетей.

- Все отключения связаны с технических обслуживанием оборудования, - сообщается на сайте.

ГДЕ И КОГДА

2 августа с 9 утра до 16 вечера: улица Социалистическая, Семашко, Темерницкая и Московская.

3 августа с 9 утра до 16 вечера: улица Петровская, Кировский проспект, Социалистическая и Богатяновски.

С 3 по 4 августа с 9 утра до 18 вечера: переулок Полесский, улица Дранко, Андижанский, переулок Верхоянский, Белгородская и переулок Пятигорский.

5 августа с 9 утра до 16 вечера: проспект Ворошиловский, улица Станиславского, Семашко, Газетный, Московская, Тургеневская.

С 5 по 6 августа с с 9 утра до 18 вечера: переулок Полесский, Хабаровский, Турксибиская и Мечникова.

Более подробное расписание отключений света с номерами домов смотрите ниже.

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