В Ростове-на-Дону уже десять дней не могут найти пропавшего мужчину

Фролов Сергей Иванович может находиться в любом районе Фото: группа поисковиков в соцсети

Пости полмесяца в Ростове-на-Дону не могут отыскать пропавшего 44-летнего мужчину. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

- Мужчина может находиться в любом районе области. Не исключено его нахождение и в Липецкой области, - уточняется в сообщении.

О местонахождении Фролова Сергея Ивановича с 19 июля ничего не известно.

По словам родных, рост пропавшего около 180 сантиметров, он среднего телосложения и имеет русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения на Сергее была серая футболка с голубым воротником, джинсы темного цвета и черные сандалии. Также при нем была серая сумка.

Если вам, что-либо известно и местонахождении Сергея Фролова, просьба связаться с поисковым отрядом по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Звонить можно по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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