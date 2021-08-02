20 августа назовут имя нового главы администрации Аксайского района

Ранее назначили временно исполняющего обязанности руководителя администрации. Фото: сайт администрации Аксайского района

Главу администрации Аксайского района выберут 20 августа, а пока на эту должность продлили прием заявок. Кандидаты могут их подать до 13 августа. Информацию об этом опубликовали местные власти в соцсетях.

- Собрание депутатов района приняло решение о продлении приема документов до 13 августа. Назначена вторая половина конкурсной комиссии. Заседание и отбор проведут 20 августа, в этот же день планируется заключение контракта, - говорится в сообщении.

Ранее назначили временно исполняющего обязанности руководителя администрации. Им стал Сергей Бодряков. До этого чиновник был первым заместителем министра природных ресурсов и экологии Ростовской области. Он сменил в должности Виталия Борзенко, который написал заявление об отставке.

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