Аномальная жара в Ростове сохранится 2 и 3 августа

В течение понедельника обещают переменную облачность, осадков не ожидается Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 августа, и завтра в Ростове еще сохранится аномальная жара до +40, +41 градуса. Штормовое предупреждение из-за высокой температуры воздуха накануне объявили в МЧС.

Также в течение этого понедельника обещают переменную облачность, осадков не ожидается. Ветер прогнозируют слабый, около 1 м/с. Он будет дуть в западном направлении. Ночью должно быть немного прохладнее, столбики термометров опустятся до +23 градусов, но уже на следующий день зной вернется.

В такую погоду жителей Дона просят быть внимательными к своему самочувствию. Нельзя долго находиться под прямыми солнечными лучами. Также, чтобы избежать теплового удара, следует чаще находиться в тени. Не стоит забывать и головных уборах. Нужно пить как можно больше обычной воды.

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Подробный прогноз погоды сообщает ростовский гидрометцентр (подробности)