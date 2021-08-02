39-летняя женщина погибла под колесами иномарки на трассе в Ростовской области

Водитель не заметил женщину, которая перебегала дорогу
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водитель Mitsubishi ASX насмерть сбил 39-летнюю жительницу Шахт. Об этом сегодня, 2 августа, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, ЧП произошло вчера вечером, около 20 часов. За рулем иномарки находился житель Московской области.
По предварительным данным, он не заметил женщину, когда она перебегала дорогу в непредназначенном для этого месте. Сейчас правоохранители еще проводят проверку.
Вчера,1 августа, на трассе Кашары - Милютинская - Морозовск в аварии пострадали срезу четыре человека, в том числе дети. Предварительно, владелец «Лады Приоры» уснул за рулем и потерял управление.
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