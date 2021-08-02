Синоптики Гидрометцентра объяснили аномальную жару в Ростове и области

Достаточно жарко будет и в течение всей недели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале августа жару в Ростовскую область, и в частности в южную столицу, принес антициклон с запада. Такое объяснение на сайте Гидрометцентра опубликовали синоптики.

- В конце июля антициклон стоял над севером Каспийского моря. А в начале августа с запада стало усиливаться влияние очередной области повышенного атмосферного давления, - говорится в сообщении.

2 и 3 августа на Дону прогнозируют до +41 градуса. Достаточно жарко будет и в течение всей недели, до 8 августа. Зной должен немного отступать только по ночам, в среднем обещают от +21 до +23 градусов. Небольшие осадки возможны днем 4 августа.

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