В Ростовской области за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

В больницах сейчас лечат 3643 инфицированных пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 19 умерших с коронавирусом. Информацию об этом сегодня, 2 августа, опубликовали власти.

- Скончались 14 женщин 50, 53, 59, 62, 64, 66, 67, 71, 72, 77, 80, 85 лет, а также 5 мужчин 65, 68, 81, 83, 87 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5241 человек, - говорится в сообщении.

При этом в больницах сейчас лечат 3643 инфицированных пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 44 человека, на неинвазивной ИВЛ - 318. Загруженность коечного фонда сейчас составляет 92,1%.

Ранее в регионе был побит рекорд по приросту зараженных коронавирусом. Цифра превысила показатели зимних месяцев

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