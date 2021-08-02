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Происшествия2 августа 2021 11:47

В Ростовской области за сутки умерли 19 пациентов с коронавирусом

Речь идет о 14 женщинах и 5 мужчинах
Ангелина СКИБА
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В больницах сейчас лечат 3643 инфицированных пациента

В больницах сейчас лечат 3643 инфицированных пациента

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 19 умерших с коронавирусом. Информацию об этом сегодня, 2 августа, опубликовали власти.

- Скончались 14 женщин 50, 53, 59, 62, 64, 66, 67, 71, 72, 77, 80, 85 лет, а также 5 мужчин 65, 68, 81, 83, 87 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5241 человек, - говорится в сообщении.

При этом в больницах сейчас лечат 3643 инфицированных пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 44 человека, на неинвазивной ИВЛ - 318. Загруженность коечного фонда сейчас составляет 92,1%.

Ранее в регионе был побит рекорд по приросту зараженных коронавирусом. Цифра превысила показатели зимних месяцев

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