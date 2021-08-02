«Черешня и вино»: «Мисс Россия» показала откровенное фото и раскрыла секрет идеальной фигуры

Девушка на снимке словно говорит о том, что ее фигура настолько идеальна, что ей нечего скрывать. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель, певица Татьяна Котова не перестает радовать подписчиков в «Инстаграме» яркими снимками. Так, девушка опубликовала провокационную фотографию, выполненную в красно-белых тонах.

Для фотосессии Татьяна выбрала откровенный образ. Из одежды на ней – бикини, алый короткий топ и белые высокие носки.

А под постом девушка написала игривый пост о летнем рационе.

- Лето - время, когда тело должно состоять на 25% из черешни и 75% из вина, согласны? – обратилась певица к подписчикам.

Поклонники живо отреагировали на публикацию сотнями лайков и комментариев.

Так, одни из них предположил, что благодаря такому рациону Татьяне удается всегда оставаться в прекрасной форме.

Другой, в свою очередь, просто сравнил певицу с «огненной фурией», а третий признался, что никак не налюбуется девушкой.

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