Томное фото из горящей Турции опубликовала Виктория Лопырева

Виктория Лопырева отдыхает сейчас в Турции. Фото: официальный аккаунт Виктории Лопыревой в "Инстаграме"

Обладательница титула «Мисс Россия», модель Виктория Лопырева обожает пляжный отдых. Девушка старается как можно чаще отдыхать на берегу моря или океана. Начало августа Виктория встретила в Турции.

Она опубликовала снимок с пляжа. Перед фотокамерой Виктория предстала в ярко-розовом купальнике и томной позе. На заднем плане отчетливо виден дым от пожаров.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Многие, мягко говоря удивились, что Виктория отдыхает в с стране, в которой вовсю бушуют лесные пожары.

Другие же, наоборот, с пониманием отнеслись к ситуации и пожелали Виктории Лопыревой приятного отдыха.

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