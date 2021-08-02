В Ростовской области скончались еще двое пострадавших при аварии на «Комбинате «Каменском»

Всего ожоги получили 7 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 августа, стало известно о смерти еще двоих рабочих, пострадавших при аварии на «Комбинате «Каменском». Сейчас медики продолжают бороться за жизнь единственного выжившего. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.

Всего ожоги со степенью поражения от 80% до 100% получили 7 человек. Шансов выжить у них практически не было. Специалисты после ЧП попали в местную ЦГБ.

Сама авария на предприятии произошла вечером 29 июля. Как ранее пояснили на комбинате, «в одном из цехов произошло возгорание». Его потушили пожарные. Вредных выбросов в атмосферу не поступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потеряли жизни, пытаясь дать достойное будущее семьям»: Шестеро человек погибли в реанимации после пожара на химкомбинате в Ростовской области

Первым скончался 43-летний работник, вслед за ним - 39-летний отец двоих детей (подробности)