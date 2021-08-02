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Происшествия2 августа 2021 13:07

В Ростовской области скончались еще двое пострадавших при аварии на «Комбинате «Каменском»

Из 7 специалистов в живых остался только один. Сейчас за ним наблюдают медики
Ангелина СКИБА
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Всего ожоги получили 7 человек

Всего ожоги получили 7 человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 августа, стало известно о смерти еще двоих рабочих, пострадавших при аварии на «Комбинате «Каменском». Сейчас медики продолжают бороться за жизнь единственного выжившего. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах.

Всего ожоги со степенью поражения от 80% до 100% получили 7 человек. Шансов выжить у них практически не было. Специалисты после ЧП попали в местную ЦГБ.

Сама авария на предприятии произошла вечером 29 июля. Как ранее пояснили на комбинате, «в одном из цехов произошло возгорание». Его потушили пожарные. Вредных выбросов в атмосферу не поступило.

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