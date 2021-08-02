На двух улицах Таганрога временно отключили светофоры

Сейчас в Таганроге ведут модернизацию трамвайной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 августа на двух улицах Таганрога временно обесточили светофоры. Они не будут работать «до окончания реконструкции трамвайного движения», сообщили в администрации города.

Так, отключены светофоры на пересечении Морозова (Морозова, 37) и трамвайной линии, а также на углу Фрунзе и переулка Мечниковского.

Водителей просят помнить об этом и заранее планировать альтернативные пути объезда. Сейчас в Таганроге ведут модернизацию трамвайной сети. В рамках концессионного соглашения планируют привести в порядок 45 км путей и установить 80 остановок. Также закупят 60 новых единиц электротранспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге парк имени Горького украсил красно-белый ретро-трамвай

Салон вагона собираются переделать под детскую комнату (подробности)

В Ростове планируют модернизировать трамвайную систему, уже идут переговоры

Этим проектом готов заняться инвестор, который вложил деньги в обновление трамвайной сети Таганрога (подробности)