На двух улицах Таганрога временно отключили светофоры

Сейчас в Таганроге ведут модернизацию трамвайной сети
Фото: Алексей БУЛАТОВ
2 августа на двух улицах Таганрога временно обесточили светофоры. Они не будут работать «до окончания реконструкции трамвайного движения», сообщили в администрации города.
Так, отключены светофоры на пересечении Морозова (Морозова, 37) и трамвайной линии, а также на углу Фрунзе и переулка Мечниковского.
Водителей просят помнить об этом и заранее планировать альтернативные пути объезда. Сейчас в Таганроге ведут модернизацию трамвайной сети. В рамках концессионного соглашения планируют привести в порядок 45 км путей и установить 80 остановок. Также закупят 60 новых единиц электротранспорта.
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