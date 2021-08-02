Жара в Ростовской области усилится до +42 градусов

Ранее из-за высокой температуры воздуха объявили штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со 2 по 4 августа в Ростовской области ожидается до +42 градусов. Такую жару синоптики объясняют влиянием антициклона. Эту информацию опубликовали на сайте Гидрометцентра.

- Жаркая погода ожидается под влиянием антициклона с запада. В конце июля антициклон стоял над севером Каспийского моря. А в начале августа с запада стало усиливаться влияние очередной области повышенного атмосферного давления, - говорится в сообщении.

Ранее из-за высокой температуры воздуха в донском регионе объявили штормовое предупреждение. В МЧС на понедельник, 2 августа, обещали до +41. Жителям Дона напоминают: в такую погоду нужно быть предельного внимательными при обращении с огнем. Нельзя разводить костры на природы и выжигать сухую растительность.

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