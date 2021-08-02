Житель Каменска заплатил 20 тысяч рублей, чтобы не лишиться прав

20 тысяч рублей или права
Фото: Иван МАКЕЕВ
Житель Каменского района Ростовской области чуть не лишился автомобиля из-за неуплаты долгов перед налоговой службой. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления Федеральной службы судебных приставов.
Свой долг в размере более 20 тысяч рублей мужчина не хотел оплачивать добровольно. Судебные приставы предупредили должника о возможном принудительном взыскании долга, но на нарушителя закона такое предупреждение не подействовало. Приставы провели проверку и выяснили, что за должником числится автомобиль марки Hyundai.
Когда приставы приехали к должнику с актом описи и ареста его машины, тот немедленно отдал всю необходимую сумму задолженности, чтобы спасти свой автомобиль.
Все ограничительные меры с нарушителя были сняты.
Напомним, В Ростовской области судебные приставы получили благодарность от мамы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Защитили мои права!": В Ростовской области судебные приставы получили благодарность от мамы
Мать с ребенком не рассчитывали найти отца (подробнее)