18 штрафов почти на 40 тысяч: Нарушитель из Ростова чуть не лишился своей машины

Житель Ростова нарушил ПДД 18 раз Фото: Алексей ФОКИН

Житель Октябрьского района Ростова-на-Дону чуть не остался без автомобиля из-за неуплаты долгов перед ГИБДД. В его отношении велось сводное исполнительное производство на сумму более 38,5 тысяч рублей. Случаев нарушений за ним числилось 18. Об этом сообщает областное управление службы судебных приставов.

В установленные сроки должник сумму долга не оплатил. Судебные приставы отправили запросы в банки и иные регистрирующие органы, чтобы выяснить, каким он обладает имуществом. Самым подходящим «платежным средством» оказался автомобиль, при помощи которого мужчина выполнял свои непосредственные рабочие функции.

Судебный пристав обратился в суд, чтобы ограничить ростовчанина в праве управления транспортным средством.

Чтобы не лишиться возможности зарабатывать, напрямую связанной с машиной, должник оплатил всю сумму, не дожидаясь судебного заседания.

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